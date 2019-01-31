شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء رؤساء محاكم الاستئناف.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) يعقد المجلس الأعلى للقضاء اللقاء الدوري لرؤساء محاكم الاستئناف، اليوم (الخميس)، برعاية وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني. يعقد المجلس الأعلى للقضاء اللقاء الدوري لرؤساء محاكم الاستئناف، اليوم (الخميس)، برعاية وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني. وأوضح أمين المجلس الدكتور محمد الفهيد أن اللقاء لدعم العمل القضائي بمحاكم الاستئناف، وتلمس الاحتياجات وتلبيتها، والاستماع إلى رؤى واقتراحات رؤساء المحاكم، وبحث تفعيل قضاء الاستئناف، ومهمات وصلاحيات رؤسائها، ودورها الرقابي، مثمنا ما يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.



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