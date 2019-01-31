شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: الاستعلام عن طلبات التنفيذ إلكترونيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) okaz- وفرت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية وتطبيقها على الأجهزة الذكية خدمتي الاستعلام عن طلب التنفيذ باستخدام رقم الطلب، والاستعلام عن طلب التنفيذ باستخدام رقم الهوية، وذلك بهدف التسهيل على المستفيدين وعدم حاجتهم للحضور إلى محاكم التنفيذ للتأكد من حالة الطلبات. وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمستفيدين من خدمة (الاستعلام عن طلب التنفيذ) الدخول عبر التطبيق الرسمي لوزارة العدل في الهواتف الذكية، ومن ثم التوجّه إلى أيقونة خدمات التنفيذ، واختيار الخدمة وتعبئة البيانات المطلوبة وهي (رقم الطلب، ونوع المستعلم «فرد أو مؤسسة أو شركة»، ونوع الهوية ورقمها). وأشارت إلى التحقّق من هوية وبيانات المستفيد بالربط مع مركز المعلومات الوطني عبر رسالة نصية ترد إليه برقم جواله المسجل في نظام «أبشر»، وسيظهر للمستعلم البيانات المتعلقة بطلب التنفيذ كافة، والمحكمة والدائرة التي أصدرت الطلب، وحالة الطلب وأطرافه، والسندات المتعلقة فيه والقرارات الصادرة بشأنه. وأضافت، للاستفادة من خدمة (الاستعلام برقم الهوية) يمكن الدخول على تطبيق الوزارة واختيار أيقونة خدمات التنفيذ، واختيار خدمة الاستعلام برقم الهوية، وتعبئة البيانات المطلوبة (نوع الهوية، ورقمها، وتاريخ الميلاد) وستأتي رسالة نصية للمستفيد على رقمه المسجل في نظام «أبشر»، وستظهر له جميع طلبات التنفيذ المتعلقة به وتفاصيلها.

وفرت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية وتطبيقها على الأجهزة الذكية خدمتي الاستعلام عن طلب التنفيذ باستخدام رقم الطلب، والاستعلام عن طلب التنفيذ باستخدام رقم الهوية، وذلك بهدف التسهيل على المستفيدين وعدم حاجتهم للحضور إلى محاكم التنفيذ للتأكد من حالة الطلبات. وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمستفيدين من خدمة (الاستعلام عن طلب التنفيذ) الدخول عبر التطبيق الرسمي لوزارة العدل في الهواتف الذكية، ومن ثم التوجّه إلى أيقونة خدمات التنفيذ، واختيار الخدمة وتعبئة البيانات المطلوبة وهي (رقم الطلب، ونوع المستعلم «فرد أو مؤسسة أو شركة»، ونوع الهوية ورقمها). وأشارت إلى التحقّق من هوية وبيانات المستفيد بالربط مع مركز المعلومات الوطني عبر رسالة نصية ترد إليه برقم جواله المسجل في نظام «أبشر»، وسيظهر للمستعلم البيانات المتعلقة بطلب التنفيذ كافة، والمحكمة والدائرة التي أصدرت الطلب، وحالة الطلب وأطرافه، والسندات المتعلقة فيه والقرارات الصادرة بشأنه. وأضافت، للاستفادة من خدمة (الاستعلام برقم الهوية) يمكن الدخول على تطبيق الوزارة واختيار أيقونة خدمات التنفيذ، واختيار خدمة الاستعلام برقم الهوية، وتعبئة البيانات المطلوبة (نوع الهوية، ورقمها، وتاريخ الميلاد) وستأتي رسالة نصية للمستفيد على رقمه المسجل في نظام «أبشر»، وستظهر له جميع طلبات التنفيذ المتعلقة به وتفاصيلها.

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