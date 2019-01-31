شكرا لقرائتكم خبر عن «مدن»: تهيئة 100 مصنع للثورة الصناعية الرابعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أربع اتفاقيات تعاون إستراتيجية، وذلك خلال الإطلاق الرسمي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).

وبموجب الاتفاقية الثالثة التي وقعها مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس خالد السالم، والمشتركة مع «صندوق التنمية الصناعية السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية»، لتمويل المصانع النموذجية لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المدن الصناعية، من خلال وضع آلية يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية وتحديد معايير اختيار تلك المصانع بما يتماشى مع توجهات برنامج «ندلب».

وتأتي هذه الاتفاقية المبرمة لتكون حلقة وصل لمبادرة «مدن» بتهيئة 100 مصنع للتحول للثورة الصناعية الرابعة، إذ تتولى «مدن» تنفيذ الدراسة التفصيلية لكل مصنع، وتضع بعد ذلك خارطة الطريق للتحول الرقمي وعائد الاستثمار المتوقع منه، ويقوم «الصندوق» بعمل الدراسة الائتمانية وفي حال اجتياز كافة المتطلبات يتم تمويل المصنع لدعمه نحو التحول الرقمي الكامل للعمليات التصنيعية، ويأتي دور «المدينة» كاستشاري لتوفير الدعم الفني والتدريب وتقييم التقنيات المستهدفة في مشاريع المصانع وفق نتائج الدراسة التفصيلية. وكانت اتفاقية التعاون الأولى بين «مدن» والشركة السعودية للكهرباء، التي وقعها المهندس السالم مع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، تشكل امتدادا للشراكة الإستراتيجية بين «الشركة» والقطاع الصناعي لما يزيد على 30 عاما. وتهدف الاتفاقية الثانية، التي وقعها المهندس السالم مع مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، إلى تقديم البنك خدمات مالية تتمثل في تمويل المنشآت الصغيرة بحوافز منوعة خاصة للمستفيدين والبرامج التوعوية والإرشادية المختلفة، ووضع إطار للتعاون بين الطرفين يشمل تحديد الأدوار المتوقعة من كل طرف وذلك عبر المبادرات المحددة، كما ستقوم «مدن» بتقديم خدمات غير مالية متعددة تتمثل في توفير المباني الجاهزة وحلول مختلفة.