شكرا لقرائتكم خبر عن الأهالي: ميلاد جديد للعوامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

رفع أهالي بلدة العوامية بمحافظة القطيف، شكرهم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على إنجاز مشروع تطوير وسط العوامية، مؤكدين أنهم يقفون خلف قيادتهم ويضعون أيديهم معها لنهضة بلادنا، وتحقيق أعلى معايير الحياة الكريمة سواء في بلدتهم أم مختلف مناطق المملكة.

وأعربوا عن شكرهم لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف على زيارته وافتتاح مشروع وسط العوامية، معبرين عن أملهم ببناء المستقبل من خلال المشروع الضخم الذي يسهم في إيجاد واقع متقدم لحياة أفضل، معتبرين المشروع ميلاداً جديداً يحقق التنمية المستدامة في البلدة ويحول المنطقة إلى واقع يعج بالحياة.

وتوجه عضو مجلس الشورى نبيه آل إبراهيم بحديث للقيادة قائلاً: «وعدتم ووفيتم وكفيتم، شكراً يا خادم الحرمين الشريفين، وشكراً يا ولي العهد، وشكراً يا لأمير الشرقية ونائبه، وشكراً لكل الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع المميز». بدوره، أكد رئيس مجلس أعمال فرع الغرفة التجارية بالقطيف عبدالمحسن الفرج، أن المشروع سيسجله التاريخ ضمن إنجازات الوطن التنموية. وقال رئيس نادي السلام بالعوامية فاضل النمر: «نشرف بأن نرى توجيهات أمير الشرقية ونائبه نفذت وأصبحت واقعاً على الأرض، بتوفيق من الله ثم بتوجيهات قيادتنا وعزائم الرجال الذين بذلوا كل جهد ممكن وبالتعاون مع كافة قطاعات الدولة».

وفيما ثمن رجل الأعمال حسين المحسن ما لمسه أهالي العوامية من حرص الأجهزة المعنية على إنجاز كافة المشاريع التطويرية في البلدة، بما يلبي تطلعاتهم ويحافظ على الهوية العمرانية والتراثية للمحافظة، أكد الدكتور عبدالله النمر أن التنمية في العوامية «جزء لا يتجزأ من حرص القيادة على تنمية الوطن بكل مناطقه».