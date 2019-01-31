شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: السيطرة على حريق في «بني مالك» وانقاذ رضيعة محتجزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22

تدخلت قوات الدفاع المدني فجر أمس (الأربعاء) لإنقاذ عائلات عدة بعد اشتعال بناية من 4 طوابق في حي بني مالك الشعبي وسط جدة. ونجحت الفرق في إنقاذ رضيعة محتجزة في شقة بالطابق الثالث، وامرأة في الخمسين مختنقة في الطابق الرابع. وتولت فرقة إسعافية من الهلال الأحمر علاجهما في الموقع، إذ لم تستدع الحالة نقلهما للمستشفى.

وكان رجال الدفاع المدني أخلوا المبنى بالكامل إثر حريق شب في شقة بالطابق الثاني، وتسببت سحب الدخان الأسود في احتجاز 4 عائلات في طوابق عدة بالمبنى. وأبلغ المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن الحريق اندلع في شقة بالطابق الثاني تسكنها امرأة مع أطفالها الثلاثة، وخرجت إلى بر الأمان لإبلاغ غرفة العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة. وفي وقت قصير وصلت فرق وآليات الدفاع المدني إلى الموقع وشرعت في إخلاء البناية عبر السطح إلى مناطق آمنة بعيدة عن سحب الدخان المتصاعدة بكثافة إلى الطوابق العليا التي تقطنها 4 أسر، 3 جنسيات عربية، إحداها سعودية، وقفت سحب الدخان حائلاً أمام خروجها إلى مناطق آمنة. وأضاف أنه أثناء التمشيط داخل شقق الطوابق العلوية نجحت فرق الإنقاذ في إخلاء رضيعة من الدور الثالث تعرضت لحالة اختناق، وامرأة في العقد الخامس بالطابق الرابع أصيبت بحالة هلع. وأوضح المتحدث أن فرق الإطفاء توصلت إلى مصدر الحريق في مطبخ بشقة في الطابق الثاني، وتتولى فرق التحقيق التحري عن أسباب الحريق ورفع العينات.