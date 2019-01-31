شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 أيام بحث.. العثور على جثة مفقود وادي عيرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) عثرت فرق الدفاع المدني بمدينة تبوك على جثة في وادي عيرين أمس (الأربعاء). وأبلغ المتحدث في الدفاع المدني الرائد عبدالعزيز فرحان الشمري أن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مواطن مساء الإثنين الماضي أفاد عن فقدان أحد أفراد عائلته (22 عاما) أثناء نزهة في الوادي الذي يبعد عن طريق تبوك البديعة بنحو 20 كيلومترا. وفي الحال حركت إدارة الدفاع المدني فرق بحث وإنقاذ إلى الموقع وعثرت على سيارة منقلبة بعدما جرفتها سيول الوادي، ولم يكن أحد بداخلها. وأضاف المتحدث أن الفرق أعدت خطة بحث شاملة مدعومة بعناصر بشرية وآليات ومتطوعين، فيما تم نشر قوة أخرى في المناطق المحتملة، وعثرت الفرق على جثة المفقود على مسافة تبعد عن بداية موقع البحث بنحو 7 كيلومترات، وتم تسليم الموقع للشرطة لاستكمال التحقيقات.

عثرت فرق الدفاع المدني بمدينة تبوك على جثة في وادي عيرين أمس (الأربعاء). وأبلغ المتحدث في الدفاع المدني الرائد عبدالعزيز فرحان الشمري أن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مواطن مساء الإثنين الماضي أفاد عن فقدان أحد أفراد عائلته (22 عاما) أثناء نزهة في الوادي الذي يبعد عن طريق تبوك البديعة بنحو 20 كيلومترا. وفي الحال حركت إدارة الدفاع المدني فرق بحث وإنقاذ إلى الموقع وعثرت على سيارة منقلبة بعدما جرفتها سيول الوادي، ولم يكن أحد بداخلها. وأضاف المتحدث أن الفرق أعدت خطة بحث شاملة مدعومة بعناصر بشرية وآليات ومتطوعين، فيما تم نشر قوة أخرى في المناطق المحتملة، وعثرت الفرق على جثة المفقود على مسافة تبعد عن بداية موقع البحث بنحو 7 كيلومترات، وتم تسليم الموقع للشرطة لاستكمال التحقيقات.

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