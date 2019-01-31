شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق «المدني» تحرر 16 معتمرا من سيل الهوج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) أنقذت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك 16 معتمراً حاصرت السيول الحافلة المقلة لهم على طريق الهوج العسافية (135 كيلومترا من محافظة تيماء). وطبقا للمتحدث باسم الدفاع المدني في تبوك الرائد عبدالعزيز فرحان الشمري تلقت غرفة العمليات بلاغا عن الاحتجاز، وبعثت فرق الدفاع المدني إلى الموقع، وتبين احتجاز حافلة تقل معتمرين من جنسية عربية أغلبهم من كبار السن والنساء والأطفال. وباشرت الفرق الحالة وانتشلت الحافلة من وسط المياه، فيما تم إجلاء ركابها بواسطة الزوارق.

أنقذت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك 16 معتمراً حاصرت السيول الحافلة المقلة لهم على طريق الهوج العسافية (135 كيلومترا من محافظة تيماء). وطبقا للمتحدث باسم الدفاع المدني في تبوك الرائد عبدالعزيز فرحان الشمري تلقت غرفة العمليات بلاغا عن الاحتجاز، وبعثت فرق الدفاع المدني إلى الموقع، وتبين احتجاز حافلة تقل معتمرين من جنسية عربية أغلبهم من كبار السن والنساء والأطفال. وباشرت الفرق الحالة وانتشلت الحافلة من وسط المياه، فيما تم إجلاء ركابها بواسطة الزوارق.

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