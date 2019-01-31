شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «جابرة» لحصر المتضررين.. ومعاقبة مغامري الأودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

فيما تسعى لجنة في الدفاع المدني لإقرار عقوبات على قائدي المركبات المتهورين والمغامرين في الأودية والسيول خلافاً للتعليمات، أعلنت المديرية في بيان صحفي أمس (الأربعاء) تفاصيل عملياتها الميدانية في مختلف المناطق، وكشفت إنقاذها 271 شخصاً وإخلاء 137، وإيواء 154 من السيول والأمطار الأخيرة. وشكلت المديرية لجاناً لحصر الأضرار تحت مسمى «جابرة» تختص بالحالة المطرية في الفترة من الـ26 من يناير حتى الـ28 منه. وأوضح تقرير صادر من المركز الإعلامي أن مراكز القيادة والتوجيه في الدفاع المدني نجحت حتى صباح أمس الأربعاء في إنقاذ 271 شخصاً، منهم 21 في منطقة مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة 52، تبوك 140، الجوف 32 وفي الحدود الشمالية 26 شخصاً.

وأكدت المديرية تسجيل 12 حالة وفاة، وتصدرت تبوك القائمة بـ10 وفيات، فيما سجلت المدينة المنورة والحدود الشمالية حالتي وفاة. وأفاد المركز الإعلامي إن الجزء الأكبر من عمليات الإيواء كان في تبوك، وفي ما يتعلق بالخسائر أوضح البيان تشكيل لجان لحصر أضرار الأمطار في عدد من المناطق التي أطلقت عليها لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة اسم «جابرة» وهي الحالة المطرية التي تأثرت بها بعض مناطق المملكة أخيرا. إلى ذلك أكدت المديرية العامة للدفاع المدني وجود لجنة تعمل حالياً لإقرار عقوبات على المتهورين ومخالفي التحذيرات، وسيتم قريباً الإعلان عن العقوبات.