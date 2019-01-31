فيصل بن نواف يوجه بتمديد مهرجان الجوف

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جدة - خالد شويل - ​​عبدالعزيز المشيطي (القريات) وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بتمديد المهرجان الدولي للزيتون الثاني عشر 10 أيام، وذلك لما تم عرضه من قبل أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس درويش بن علي الغامدي من أرقام ونجاحات كبيرة شملت جميع الفعاليات والمشاركات، وتجاوبا مع رغبة المستثمرين والمزارعين وزوار المهرجان، وكذلك لشكل المهرجان المميز الذي ظهر فيه لهذا العام بعد تدويله. وثمن المهندس درويش الغامدي لأمير المنطقة ونائبه دعمهما الكبير ومساندتهما الدائمة للارتقاء بالمهرجان وظهوره بالصورة المشرفة والمتميزة هذا العام.

وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بتمديد المهرجان الدولي للزيتون الثاني عشر 10 أيام، وذلك لما تم عرضه من قبل أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس درويش بن علي الغامدي من أرقام ونجاحات كبيرة شملت جميع الفعاليات والمشاركات، وتجاوبا مع رغبة المستثمرين والمزارعين وزوار المهرجان، وكذلك لشكل المهرجان المميز الذي ظهر فيه لهذا العام بعد تدويله. وثمن المهندس درويش الغامدي لأمير المنطقة ونائبه دعمهما الكبير ومساندتهما الدائمة للارتقاء بالمهرجان وظهوره بالصورة المشرفة والمتميزة هذا العام.

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