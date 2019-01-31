شكرا لقرائتكم خبر عن نجران: 103 وظائف شاغرة بـ«التوطين» في المستشفيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران)

حصرت لجنة توطين الوظائف بنجران مبدئيا 103 وظائف شاغرة للسعوديين في القطاع الصحي الخاص.

جاء ذلك نتيجة للزيارات الميدانية التي نفذتها اللجنة أمس (الأربعاء) على المستشفيات الخاصة بالمنطقة، بهدف حصر الوظائف التي يمكن شغلها بالسعوديين.

وأوضح مدير فرع مكتب العمل والشؤون الاجتماعية بنجران محمد الدوسري أن الحملة بدأت الأحد الماضي وما زالت مستمرة، وأن أهدافها حصر الفرص الوظيفية، وعقد اتفاقيات وشراكات عمل مع القطاع الصحي بالمنطقة؛ لتوظيف السعوديين وتوطين الوظائف.