شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: المدني ينظم ورشة عمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

نظمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير أمس ورشة عمل بعنوان «الدفاع المدني وفاعلية المكاتب الهندسية الاستشارية في مجال الوقاية من الحريق.. نظرة مستقبلية»، وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأبها، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها حسن بن معجب الحويزي. وشارك في الورشة العديد من المختصين من الإدارات والمكاتب الهندسية الاستشارية للوقاية من الحريق، ومكاتب الخدمات الفنية، وشركات ومؤسسات السلامة والمصاعد، إذ ناقش المشاركون لائحة تنظيم الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق «مفهومها وآلية العمل بها», وتأهيل الكوادر الفنية الهندسية ودور الأمانة في

تطبيق أنظمة الوقاية من الحريق في المشاريع, إلى جانب المعايير والمواصفات الهندسية لجودة المشاريع والمنشآت, والخدمات المقدمة من المكاتب الهندسية الاستشارية وخطط الإخلاء بالمنشآت.

وخلصت ورشة العمل إلى تقديم العديد من التوصيات المهمة والهادفة للمساعدة في تطوير آلية عمل المكاتب الاستشارية الهندسية في الوقاية والحماية من الحريق التي تعزز أهداف الدفاع المدني في حماية الأرواح والحفاظ الممتلكات والمكتسبات الوطنية.