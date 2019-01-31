شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: للمتقاعدين الحق في أفضل الخدمات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالمتقاعدين الذين عملوا في تنمية وطنهم وتمت إحالتهم للتقاعد. وحث خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مستشار مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين سعيد بن عمران الأحمري، ومرافقيه، على ضرورة الاهتمام بكل ما يخدم المتقاعدين. وأشاد بالدور الذي تقوم به الجمعية، والجهود التي يبذلها القائمون عليها لخدمة المتقاعدين، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والسداد.

من جانبه، أوضح الأحمري أن الجمعية تهدف إلى خدمة متقاعدي المنطقة اجتماعياً وصحياً واقتصادياً وحقوقياً، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات وتطوير المهارات للأعضاء، والسعي لإنشاء بنك معلومات عن المتقاعدين يهتم بدراسة أحوالهم والاستفادة من خبراتهم، معرباً باسمه ونيابة عن منسوبي الجمعية عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته لسير عمل الجمعية، خصوصاً أنها في مرحلة التأسيس. وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات والأمور المتعلقة بالخدمات المقدمة للمتقاعدين من أبناء منطقة الباحة.