شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن خالد: الثروة الحيوانية رافد للأمن الغذائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فليح ملاك الصخيل (رفحاء)

أكد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ضرورة دعم الثروة الحيوانية، كونها ثروة اقتصادية تعد من روافد الأمن الغذائي للمملكة، موجهاً بتطوير الأفكار الاستثمارية المرتبطة بصناعة الثروة الحيوانية.

وأشار إلى ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير للأمن الغذائي، والثروة الحيوانية، متطلعاً أن يسهم المشروع، الذي سيبدأ العمل فيه خلال 12 شهراً، في الإشراف على برامج مكافحة الأمراض الحيوانية، وتنفيذها بالتنسيق مع إدارات قطاع الثروة الحيوانية، وتنفيذ البرامج الوقائية لمكافحة الأمراض، وفقا للسياسات والإجراءات المعتمدة، وكذلك تأمين المستلزمات البيطرية اللازمة لممارسة الأعمال البيطرية وعمليات التشخيص البيطري وتنفيذ البرامج الوقائية لمكافحة الأمراض الوبائية ومتابعة آلية تنفيذها، إضافة لتشجيع الاستثمار في تقديم الخدمات البيطرية. جاء ذلك خلال وضعه حجر الأساس لوحدة بيطرية نموذجية في المنطقة أمس (الأربعاء).

وتستهدف الوحدة البيطرية النموذجية الواقعة بالقرب من سوق الماشية (10 كيلومترات جنوب مدينة عرعر) بمساحة 1320 مترا مربعا، وبتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليون ريال، توفير جميع الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية، وكذلك تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي، إضافة لبرامج التوعية والتثقيف لمربي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم، وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.