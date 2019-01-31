شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الرياض»: تساؤلات المواطنين حول الدور الرقابي لـ«إجادة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

اجتمع المجلس البلدي لمدينة الرياض أخيرا مع المسؤولين في إدارة صحة البيئة بأمانة العاصمة، وبرنامج إجادة، وذلك للوقوف على الدور الرقابي للبرنامج، بحضور نائب مدير عام صحة البيئة الدكتور أحمد الزارع، والمدير التشغيلي لـ«إجادة» المهندس طارق الصميعي.

وفي بداية اللقاء قدم المهندس الصميعي عرضا حول مبادرة «إجادة»، ونشأتها، وكيفية عملها، وطرق ممارسة دورها الرقابي، مؤكدا أن من أبرز أهداف إجادة رفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة تلك الأنشطة.

بدورهم، طرح أعضاء المجلس عددا من تساؤلات المواطنين وبعض الملاحظات حول عمل «إجادة»، شملت عدم وضوح الاشتراطات، وضعف برنامج التوعية، وتوافر مكان واحد فقط للاعتراض.

من جانبه، أكد رئيس بلدي الرياض خالد العريدي أن المجلس حرص على الاستماع لهذا العرض بعد ورود شكاوى عدة من المواطنين حول برنامج «إجادة»، معربا عن أمله في أن يسهم البرنامج، الذي تشرف عليه الأمانة، في تفعيل الدور الرقابي بالمنشآت، لاسيما المنشآت الصحية، وتحقيق نسبة الالتزام بالاشتراطات المطلوبة، دون النظر إلى الهدف المادي بالدرجة الأولى, وأشار رئيس بلدي الرياض إلى أن المجلس سيعمل على استكمال باقي الاستفسارات في ما يخص برنامج «إجادة» وتطوير عمله مع الأمانة، مبينا أن الفكرة العامة للبرنامج رائدة، وتحقق نسبة عالية من الرقابة بطريقة مميزة ومتطورة، مضيفا أن البرنامج كان أحوج ما يكون للجانب التعريفي والتوعوي قبل إطلاقه بفترة كافية لتلافي أي رد فعل سلبي لدى المواطنين.