أمين الباحة يتفقد مشاريع تحت التنفيذ

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة) تفقد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أمس عددا من المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة الباحة، وشملت الجولة مشروع ملاعب الشباب في بني سار، ومشروع متنزه الأمير حسام بالقيم، ومشروع القرية التراثية بمراوه. وحث الدكتور السواط المقاولين المنفذين لمشاريع الأمانة الالتزام ببرامج العمل وعدم التأخير في تنفيذ أي مشروع، مؤكدا حرص الأمانة على أن تسير المشاريع الجاري تنفيذها وفقاً لبرامجها الزمنية المحددة.

تفقد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أمس عددا من المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة الباحة، وشملت الجولة مشروع ملاعب الشباب في بني سار، ومشروع متنزه الأمير حسام بالقيم، ومشروع القرية التراثية بمراوه. وحث الدكتور السواط المقاولين المنفذين لمشاريع الأمانة الالتزام ببرامج العمل وعدم التأخير في تنفيذ أي مشروع، مؤكدا حرص الأمانة على أن تسير المشاريع الجاري تنفيذها وفقاً لبرامجها الزمنية المحددة.

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