شكرا لقرائتكم خبر عن الوهيبي: قادة المدارس بحاجة لمنظومة حوافز ومزايا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

شدد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على أهمية دعم قادة المدارس من خلال بناء منظومة من الحوافز والمزايا المتعددة وفق الإمكانات المتاحة، لتلبية حاجاتهم الحسية والمعنوية وتحقيق طموحاتهم، معترفا بأن اختيار القادة الناجحين من أبرز التحديات التي تواجه إدارة تعليم الرياض، مطالبا بالتقيد بمعايير ترشيح القيادات المدرسية وحسن اختيارهم من خلال وضع برنامج متكامل لترشيح القادة يعتمد معايير مهنية مستمدة من الميدان ومؤشرات حقيقية لقياسها.

واعتبر بأن القيادة المدرسية المميزة مفتاح النجاح لأي تحسين أو تطوير يراد في المجتمع المدرسي، لافتا إلى أن وزارة التعليم تسعى نحو تحسين جودة التعليم والتعلم لدى أبنائنا الطلاب والطالبات من خلال الأخذ بالمعايير الدولية في قياس التحصيل العلمي، ومنها الاختبارات الدولية «TIMSS»، جاء ذلك خلال الحوار المفتوح المقام ضمن فعاليات اليوم الثاني لملتقى مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية على مستوى منطقة الرياض، الذي نظمته الإدارة على مدى يومين، بمشاركة عدد من المتحدثين من الأكاديميين والمختصين، وحضور عدد من القيادات التعليمية وأكثر من 120 مشرفا ومشرفة للقيادة المدرسية.

وتناولت جلسات الملتقى في اليوم الثاني «صناعة القرار، التعريف بصنع القرار، الفرق بين اتخاذ القرار وصنعه، الأهمية الإستراتيجية لصنع القرار، أنواع القرارات، خطوات صناعة القرار، الأساليب التقليدية والعلمية لصنع القرار، العوامل المؤثرة في صنع القرار، رؤية 2030 في التعليم، محاور رؤية المملكة للتعليم والأهداف الإستراتيجية للرؤية وكيفية ترجمتها إلى أهداف، ودور القادة في تحقيق الرؤية». وتناولت أبرز التحديات في تحقيق رؤية التعليم، مستعرضة إحصاءات واقع التعليم العام. وشهدت الجلسات مداخلات ونقاشات ثرية من الحضور المشاركين حول ما تم عرضه.