شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: البدء في أعمال البوابة الغربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

شرعت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بوكالة المشاريع، في العمل على تنفيذ مشروع طريق السلام مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز (الجامعات سابقا)، الذي يعد تصميمه وفق أحدث المعايير الهندسية الحديثة، التي استخدمت بها فكرة التقاطع المعكوس (DDI)، والتي تنفذ لأول مرة بالمدينة المنورة، وتم وضع لوحة عند تقاطع السلام مع طريق الأمير نايف توضح البدء في المشروع.

وأوضحت أمانة المدينة في بيان سابق أنه تم تسليم موقع تنفيذ الجسر والتقاطع للمقاول، ويجري حاليا التجهيز لبدء الأعمال الإنشائية بعد اعتماد التحويلة المرورية وإصدار التصاريح اللازمة خلال الفترة القادمة.