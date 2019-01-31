معمل فيزياء الجسيمات يستقطب الباحثين السعوديين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

يستقطب معمل «فيزياء الجسيمات» بجامعة تبوك الكثير من الباحثين السعوديين سواء من الجامعة أو غيرها من الجامعات السعودية الأخرى، كونه أحد المعامل المتفردة والمتميزة على المستوى الدولي.

وأوضح مدير المعمل بالجامعة الدكتور رشيد بلقاسم أن الجامعة تسعى من خلال هذا التفرد لتكوين كوادر سعودية تتولى زمام أمور المعمل في المستقبل، وتكون قادرة على إجراء الأبحاث عن طريق تدريبهم المتواصل في معامل الجامعة وباحتكاكهم بعلماء وباحثين في عدد من المراكز البحثية الأخرى في دول عدة، ومنها مركز كيك في اليابان وفي جامعات ألمانية وأمريكية، كونها تتعاون مع جامعة تبوك في مجالات الأبحاث.