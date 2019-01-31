تعاون بين أبحاث الحج ومركز 911

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
زار فريق من خبراء معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقة مكة المكرمة أمس الأول، لمناقشة التعاون المشترك في مجال خدمة ضيوف الرحمن من خلال دراسات وبرامج المعهد.
واطلع الوفد على خدمات المركز، وخاصة خلال مواسم الحج والعمرة، والتقنيات المستخدمة والأنظمة المعلوماتية والإرشادية، التي تمكنه من تقديم خدماته، وتأتي زيارة فريق الخبراء بهدف تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بمنظومة الأمن والسلامة والصحة في الحج والعمرة.
واجتمع أعضاء المعهد مع مدير المركز العقيد علي الغامدي، كما ناقشوا الجوانب المتعلقة بالتطوير والأنظمة الحديثة في المعلومات الجغرافية، والتطبيقات التشغيلية الحديثة للحج والعمرة على مستوى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
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