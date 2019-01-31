هاكاثون لتحويل المدن إلى ذكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - السيح تنطلق بمدينة السيح اليوم فعاليات هاكاثون «المدن الذكية» التي تنظمه كلية هندسة وعلوم الحاسب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج. وتهدف الفعالية إلى إيجاد حلول تقنية يمكن تطبيقها في المدن لتصبح متطورة وذكية في أنظمتها، ومنها حلول اقتصادية وبيئية وأمنية وفي مجال حركة النقل وجودة الحياة في المدن، فيما تهدف المسابقة إلى نشر ثقافة الابتكار والإبداع والمنافسة بين طلاب كليات الجامعة وفروعها.



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