الرياض تحتضن ملتقى الإبداع الثقافي الأسبوع المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أعلنت الهيئة العامة للثقافة والمجلس الثقافي البريطاني احتضان الرياض ملتقى الإبداع الثقافي يومي الأحد والاثنين المقبلين، حيث سيقدم الملتقى مجموعة مميزة من المتحدثين الرئيسيين الممثلين لمختلف القطاعات الثقافية والإبداعية من مختلف أنحاء منطقة الخليج والمملكة المتحدة، يتقدمهم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد المزيد والرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني كياران ديفان.

وسيعقد الملتقى الذي يعد الأول من نوعه في المملكة على مدى يومين في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض وسيضم مجموعة تزيد عن 250 من الخبراء والطلاب والفنانين، حيث سيستهدف بشكل رئيس مناقشة الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية والإبداعية المهمة في منطقة الخليج والتخطيط حول كيفية تعاون الحكومات والمؤسسات والخبراء المبدعين والمجتمع بشكل عام، وبحث تمكين وتوفير الفرص الذهبية المستقبلية من الوظائف والمهارات وتطويرها للأجيال القادمة.

من جانبه أوضح المزيد أن هيئة الثقافة تسعى إلى تعزيز التعاون المشترك والعمل سويا لدعم القطاع الثقافي في ظل التطورات والإنجازت التي شهدتها خلال العام الماضي، وتعزيز الموقع الريادي للمملكة في المجال الثقافي داخل محيطها العربي والإسلامي وعلى المستوى الدولي ومنح العمل الثقافي مزيدا من الحضور الوطني والإقليمي والدولي.

فيما أكد مدير المجلس الثقافي البريطاني في المملكة أمير رمضان أن الإبداع يشكل أحد أهم المهارات للشباب للمضي قدما في جميع قطاعات الاقتصاد الإبداعي من التصميم إلى التكنولوجيا، وانطلاقا من أهمية الاقتصاد الإبداعي كركيزة أساسية لجميع الرؤى الاستراتيجية الوطنية في دول الخليج.

وأضاف: سيشارك المتحدثون في الملتقى والذين يمثلون 10 دول معارفهم وخبراتهم وأفكارهم لدعم تطوير الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الرامية إلى خلق قوى عاملة حديثة من المفكرين المبدعين.

مواضيع الجلسات الحوارية: