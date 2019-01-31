، تنبيهان للرياض ومكة.. أمطار مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد": تشمل عددًا من المحافظات بالمنطقتين.. وتستمر حتى مساء الخميس

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتَيْ الرياض ومكة المكرمة.

وتفصيلاً، قالت هيئة الأرصاد إن منطقة الرياض تشهد استمرار هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف والقويعية والرين وحوطة بني تميم والخرج والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ02.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.

وذكرت "الأرصاد" أن منطقة مكة المكرمة تشهد حالة مماثلة باستمرار هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل جدة ومكة المكرمة والكامل وثول ورابغ والجموم وخليص وذهبان ورهاط ومدركة وبحرة والشعيبة وعسفان والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ02.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.