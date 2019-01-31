، عضو "علماء مصر": الجناح السعودي بالقاهرة للكتاب فخر لكل عربي ومسلم ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظَّم ندوة حول "الكتابة في الأدب السعودي" ولاقت إقبالاً كبيرًا من رواد المعرض

أكد عضو هيئة كبار العلماء في مصر أستاذ الحديث الشريف بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، أن جناح المملكة العربية السعودية المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين فخر لكل عربي مسلم؛ إذ يعتبر منذ تأسيسه متميزًا لأنه يجمع دور النشر السعودية تحت سقف واحد بشكل منظم، ويجمع بين أروقته أهم الإصدارات العلمية والأدبية للجامعات السعودية، إضافة إلى كتب التراث، كما أنه يزخر بالأبحاث الخاصة بعلوم الحديث.

وقال "معبد" في تصريح خلال زيارته أمس الأربعاء الجناح: إن المملكة العربية السعودية شهدت تطورًا كبيرًا في مناحي الحياة كافة على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأشاد بالنقلة الحضارية التي تشهدها السعودية في العصر الراهن، وجهودها في نشر الدعوة الإسلامية في العالم الإسلامي، وتأسيس العديد من المراكز الإسلامية في دول أوروبا وآسيا وإفريقيا من أجل نشر سماحة الإسلام ومحاربة التطرف والغلو.

وفي غضون ذلك، نظم الصالون الثقافي للجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50 ندوة ثقافية تحت عنوان "الكتابة في الأدب السعودي" للشاعر والقاص السعودي سالم يحيي عبيري، ومن تقديم الكاتبة الدكتورة بسمة السيوفي.

وأشار "عبيري" في الندوة التي حظيت بحضور مميز من رواد الجناح السعودي إلى أن الكاتب السعودي يخطو خطوات مميزة في طريق الكتابة والأدب نظرًا لما يمثله موقع السعودية، وينعكس على كتابات الأدباء السعوديين. موضحًا أن الأدب السعودي بعد الألفية الثانية دخل في انفتاح جديد على الآخر في مستوى التعليم، وما تقدمه السعودية من الدعم للتعليم والأدب والثقافة.