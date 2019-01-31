، أمير الباحة: برنامج تطوير الصناعة الوطنية انطلاقة نحو التطور والنمو لهذا الوطن الغالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعزِّز الصادرات غير النفطية ويخفِّض الواردات ويجذب الاستثمارات الأجنبية

نوه أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بالتوجيه الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - رعاه الله -، بافتتاح برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف لتحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، إلى جانب كونه من أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر في "رؤية السعودية 2030"، ويعزز زيادة الصادرات غير النفطية، ويخفض الواردات، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

وأكد أن هذا المؤتمر يعد من المؤتمرات المهمة التي تحرص على إيجاد أماكن توفر الدعم اللوجستي.. مشيدًا بما شهده المؤتمر من توقيع عدد من الاتفاقيات الضخمة التي ستكون رافدًا من روافد الاقتصاد والتنمية لهذا الوطن الغالي - بمشيئة الله - نحو انطلاقة التطور والنمو.

وبيّن أمير الباحة أن قيادتنا الحكيمة - أيدها الله - لا تألو جهدًا للسعي نحو مستقبل أفضل؛ فهي تسعى دائمًا لإسعاد المواطن، وتقوم بكل ما من شأنه رقي ونمو اقتصاد هذا الوطن المعطاء. داعيًا الله سبحانه أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، ويحفظ حكامها وشعبها.