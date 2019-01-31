، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد منجمي بالبرازيل إلى 99 قتيلاً و259 مفقودًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الدفاع المدني" حشد 320 رجل إطفاء في اليوم السادس من عمليات البحث

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سد في منطقة برومادينيو في جنوب شرق البرازيل إلى 99 قتيلاً و259 مفقودًا، حسبما أعلنه رجال الإطفاء البرازيليون أمس الأربعاء، وذلك بعد العثور على مزيد من الجثث وسط الوحول.

وحسب الوكالة الفرنسية كانت الحصيلة مساء الثلاثاء 84 قتيلاً، فضلاً عن 276 مفقودًا.

وفي هذا الصدد قال اللفتنانت كولونيل فلافيو غودينيو، المتحدث باسم الدفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس، إنه تم الأربعاء حشد 320 رجل إطفاء في اليوم السادس من عمليات البحث.

من جهته، قال متحدث باسم الشرطة إنه تم نشر 400 عنصر في منطقة برومادينيو "بهدف تجنب عمليات النهب".

ووقعت الكارثة في 25 يناير الجاري عندما تسبب انزلاق للتربة بانهيار السد في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس.

يُذكر أن ولاية ميناس جيرايس تضررت في عام 2015 من جراء انهيار سد منجمي آخر قريب من ماريانا التي تبعد 120 كلم من برومادينيو، وأسفر عن 19 قتيلاً، وتسبب في كارثة بيئية غير مسبوقة في البلاد.