، النصر ينتظر تعثر الهلال.. والاتحاد يخذل جمهوره.. و3 نقاط تشعل المنافسة بين الشباب والأهلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" تقرأ أحداث الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يواصل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم منافساته القوية ذات الندية والإثارة بين الـ16 فريقًا؛ إذ يسعى الأربعة الكبار لخطف اللقب "الاستثنائي"، بينما يسعى أكثر من خمسة فرق، تقبع في الترتيب الأخير (بالتسلسل)، للهروب من قاع الخطر والهبوط، وإن كان أُحد والاتحاد الأكثر تضررًا وخطرًا، إلا أن (الباطن والحزم والفيحاء) باتوا مهددين بتبادل المراكز المتأخرة.

وفي هذا التقرير تقلب "الخليج 365" أوراق وأحداث الجولة الـ17 من الدوري.

القمة للهلال والوصافة للنصر

لا يزال الهلال يتزعم صدارة الفرق بـ40 هدفًا، ومثلها نقاط، إلى جانب استمرار نشوة هداف الدوري الفرنسي "قوميز" بـ12 هدفًا، وسط مطاردة من قِبل غريمه التقليدي النصر (37 نقطة) الذي بات ينتظر تعثر الهلال في أي جولة من أجل الانقضاض نحو الصدارة.

ويعاني الهلال كثيرًا من غياب الأسماء المؤثرة في خارطة الفريق بداعي الإصابة، كما أن عدم الاستقرار الفني بات هاجسًا مخيفًا حول ما يتردد عن رحيل المدير الفني للفريق "خيسوس.

انتفاضة "الليث" وعودة "الراقي"

يواصل الشباب انتفاضته في الدور الثاني، بل بات منافسًا قويًّا نحو الصدارة (33 نقطة - الأقوى دفاعًا)، إلا أن الملاحظ غياب الهداف التاريخي للدوري (بعد ماجد عبدالله) اللاعب ناصر الشمراني عن التهديف خلال الجولات الأخيرة، وبات يتم تغييره في الشوط الثاني باستمرار من قِبل المدير الفني "سوموديكا".

من جهة ثانية، عاد الأهلي لعزف نغمة الانتصارات، وأزاح فرسان مكة (الوحدة) عن مربع الكبار، وحل بدلاً منهم (الرابع -30 نقطة).

ويأمل الشباب والأهلي بتعويض خروجهما من أهم مسابقة، وهي كأس الملك، كما أن فارق النقاط الثلاث يشعل المنافسة بين الطرفين (ميدانيًّا وجماهيريًّا وإعلاميًّا).

الاتحاد يخذل عشاقه

خذل الاتحاد عشاقه الذين تجاوز عددهم 46 ألف متفرج، ساندوا العميد أمام الشباب مساء الثلاثاء الماضي في ختام الجولة الـ17 من الدوري، حينما خرج بالتعادل السلبي. ولم تحرك النقطة التي خطفها من فم "الليث" ساكنًا، بل بقي في المركز قبل الأخير برصيد عشر نقاط.



ولا يزال أُحد يقبع في ذيل الترتيب بـ 6 نقاط فقط؛ وبالتالي فإن وضع "الجبل" أكثر خطرًا في رحلة الهبوط.

لاعبا الأهلي في صدارة الهدافين

يملك الأهلي هجومًا ضاربًا بقيادة الهداف التاريخي للأهلي عمر السومة، وإلى جانبه "دجانيني تافاريس"، ورصيد كل منهما 12 هدفًا، ويشاركهما الرصيد ذاته هداف الهلال "قوميز".

وفي النصر لا يزال عبدالرزاق حمدالله يسجل حضورًا بارزًا في إحراز الأهداف (بالجملة)؛ إذ سجل حتى نهاية الجولة (11 هدفًا)، ولا يفصله سوى هدفين لينتزع صدارة الهدافين، كما يشاركه لاعب الاتفاق "جوانكا" الرصيد ذاته.