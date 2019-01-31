، الشلهوب يودع خيسوس بكلمات مؤثرة: قضينا فترة جميلة.. وكلنا فخر بالتعامل معك ،

محمد بن مسعود - الدمام - ودَّع قائد الهلال (المخضرم) محمد الشلهوب مدرب الفريق البرتغالي "خورخي خيسوس" بكلمات مؤثرة، كتبها من خلال حسابه في "تويتر" قائلاً: "إلى مدربنا الرائع مستر خيسوس.. شكرًا على ما قدمته لنا داخل الملعب وخارجه.. استفدنا منك الكثير.. قضينا فترة جميلة.. وكلنا فخر بالتعامل معك.. والأيام التي قضيناها سوية لا تُنسى.. كل الأماني لك بالتوفيق مستقبلاً".

وكانت إدارة الهلال قد أنهت علاقتها بالمدرب "خيسوس" قبل ساعات من الآن، وتعاقدت مع الكرواتي "زوران ماميتش" لقيادة دفة الفريق فيما تبقي من المنافسات المحلية ودوري الأبطال (آسيا).