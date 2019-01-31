، المغردون يرفعون أمنياتهم إلى وزير الصحة عبر برنامج "يا هلا بالعرفج" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مؤكدين أنهم بانتظار "التأمين" لكل مواطن وفتح وظائف للدبلومات الصحية



عبَّر رواد "تويتر" عن أمنياتهم لوزير الصحة عبر منصة برنامج "يا هلا بالعرفج" مؤكدين أنهم بانتظار التأمين الصحي لكل مواطن، وفتح وظائف للدبلومات الصحية، مع سرعة كشف نتائج مَن قدموا على النقل.

جاء ذلك في برنامج "يا هلا بالعرفج" الذي أطل فيه عامل المعرفة "أحمد العرفج" هذا الأسبوع من مدينة "القاهرة" عبر فضائية "روتانا خليجية"، من تقديم الإعلامي "مفرح الشقيقي".

بداية أوضح "العرفج" أنه مستبشر بتدشين ‫ولي العهد "برنامج تطوير الصناعات الوطنية" متمنيًا رؤية الصناعات السعودية تلفُّ العالم.

وحول خبر في إحدى الصحف المحلية عن نشر تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية علّق بالقول: "أتمنى أن نبدأ في اكتشاف وتدريب القيادات الإدارية من سن العشرين. وأنا أول متطوع في مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية".

وفي فقرة "سيرة وتر" فإن الكاتبة المصرية ‫"اعتماد خورشيد" روت لـ "يا هلا بالعرفج" قصة تلحين رائعة "أنت الحب" لأم كلثوم في منزلها، ولماذا غضب منها الشاعر ‫"أحمد رامي" في تلك الليلة.