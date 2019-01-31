، وكيل إمارة عسير يطلق مشروع المدارس الخضراء.. يستهدف 40 ألف طالب وطالبة ،

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نيابة عن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، دشن وكيل إمارة المنطقة المهندس خالد الربيعة صباح أمس بممشى وسط أبها، مشروع تعليم عسير البيئي تحت شعار (مدارس عسير الخضراء) مستهدفاً أكثر من 40 ألف طالب وطالبة، وذلك بحضور مدير عام التعليم جلوي آل كركمان، وقيادات الإدارة (بنين وبنات).
واطلع "الربيعة" فور وصوله على معارض مدارس البنات والجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي البيئي، ومشاركة المرشدات الكشفيات، فيما أعطى إشارة البدء لانطلاق سباق الدراجات المصاحب للفعالية.
عقب ذلك، زار وكيل الإمارة معارض مدارس البنين على مستوى المنطقة والمحافظات، والمعرض الكشفي فيما قام بغرس شتلة إيذاناً ببدء المشروع.
وزار المرسم الحر والاطلاع على أعمال الطلاب والطالبات وجهود مدارس المنطقة في المجال البيئي، فيما ثمن الربيعة لتعليم المنطقة هذه المبادرة عطفاً على أهميتها.
يذكر أن المشروع يهدف إلى تحويل المدارس إلى واحات خضراء ذات بيئة جاذبة، واستغلال ما يمكن من المساحات للزراعة والتشجير، فضلاً عن نشر ثقافة المحافظة على البيئة لدى النشء، والإسهام في تشجير الحدائق والمتنزهات، وذلك بإشراف من النشاط الكشفي وبمشاركة أكثر من خمسة آلاف كشاف بالتعاون مع أمانة المنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وإدارات التعليم في محافظات عسير.
وكيل إمارة عسير يطلق مشروع المدارس الخضراء.. يستهدف 40 ألف طالب وطالبةبندر آل عوض الخليج 365 2019-01-31
نيابة عن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، دشن وكيل إمارة المنطقة المهندس خالد الربيعة صباح أمس بممشى وسط أبها، مشروع تعليم عسير البيئي تحت شعار (مدارس عسير الخضراء) مستهدفاً أكثر من 40 ألف طالب وطالبة، وذلك بحضور مدير عام التعليم جلوي آل كركمان، وقيادات الإدارة (بنين وبنات).
واطلع "الربيعة" فور وصوله على معارض مدارس البنات والجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي البيئي، ومشاركة المرشدات الكشفيات، فيما أعطى إشارة البدء لانطلاق سباق الدراجات المصاحب للفعالية.
عقب ذلك، زار وكيل الإمارة معارض مدارس البنين على مستوى المنطقة والمحافظات، والمعرض الكشفي فيما قام بغرس شتلة إيذاناً ببدء المشروع.
وزار المرسم الحر والاطلاع على أعمال الطلاب والطالبات وجهود مدارس المنطقة في المجال البيئي، فيما ثمن الربيعة لتعليم المنطقة هذه المبادرة عطفاً على أهميتها.
يذكر أن المشروع يهدف إلى تحويل المدارس إلى واحات خضراء ذات بيئة جاذبة، واستغلال ما يمكن من المساحات للزراعة والتشجير، فضلاً عن نشر ثقافة المحافظة على البيئة لدى النشء، والإسهام في تشجير الحدائق والمتنزهات، وذلك بإشراف من النشاط الكشفي وبمشاركة أكثر من خمسة آلاف كشاف بالتعاون مع أمانة المنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وإدارات التعليم في محافظات عسير.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
12:45 AM
زار المرسم الحر وأعطى إشارة البدء لانطلاق سباق الدراجات المصاحب للفعالية
نيابة عن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، دشن وكيل إمارة المنطقة المهندس خالد الربيعة صباح أمس بممشى وسط أبها، مشروع تعليم عسير البيئي تحت شعار (مدارس عسير الخضراء) مستهدفاً أكثر من 40 ألف طالب وطالبة، وذلك بحضور مدير عام التعليم جلوي آل كركمان، وقيادات الإدارة (بنين وبنات).
واطلع "الربيعة" فور وصوله على معارض مدارس البنات والجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي البيئي، ومشاركة المرشدات الكشفيات، فيما أعطى إشارة البدء لانطلاق سباق الدراجات المصاحب للفعالية.
عقب ذلك، زار وكيل الإمارة معارض مدارس البنين على مستوى المنطقة والمحافظات، والمعرض الكشفي فيما قام بغرس شتلة إيذاناً ببدء المشروع.
وزار المرسم الحر والاطلاع على أعمال الطلاب والطالبات وجهود مدارس المنطقة في المجال البيئي، فيما ثمن الربيعة لتعليم المنطقة هذه المبادرة عطفاً على أهميتها.
يذكر أن المشروع يهدف إلى تحويل المدارس إلى واحات خضراء ذات بيئة جاذبة، واستغلال ما يمكن من المساحات للزراعة والتشجير، فضلاً عن نشر ثقافة المحافظة على البيئة لدى النشء، والإسهام في تشجير الحدائق والمتنزهات، وذلك بإشراف من النشاط الكشفي وبمشاركة أكثر من خمسة آلاف كشاف بالتعاون مع أمانة المنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وإدارات التعليم في محافظات عسير.
، وكيل إمارة عسير يطلق مشروع المدارس الخضراء.. يستهدف 40 ألف طالب وطالبة ،
المصدر : الخليج 365
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