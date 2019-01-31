شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع الدولار.. سعر الريال السعودي "SAR" أمام العملات الأجنبية الرئيسية في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

الخليج 365- تراجع سعر الدولار الأمريكي للهبوط أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيان الاحتياطي الفيدرالي، ومع ذلك استطاع الريال السعودي أن يستقر العملات الأجنبية الرئيسية في نهاية التعاملات اليوم. سعر الريال أمام العملات الأجنبية الرئيسية: جنية استرليني 4.9298 دولار أمريكي 3.7500 فرنك سويسري 3.7690 يورو 4.2806 ين ياباني 0.0343 بعد تراجع الدولار.. سعر الريال السعودي "SAR" أمام العملات الأجنبية الرئيسية في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء

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