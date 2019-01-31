شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يناير 2019 في المملكة العربية السعودية بالمصنعية والان مع التفاصيل

الخليج 365- نستعرض في التقرير التالي أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية وفقا لأخر تحديث وبعد أن ارتفعت بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، لتستقر بعد ذلك في نهاية التعاملات لتصبح الأسعار كما يلي: سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء الذهب عيار 24 قيراط سعر 158.26 ريال الذهب عيار 22 قيراط سعر 145.07 ريال الذهب عيار 21 قيراط سعر 138.48 ريال سعر الذهب عيار 18 قيراط 118.69 ريال سعر الذهب عيار 14 قيراط 92.32 ريال سعر الذهب عيار 12 قيراط 79.13 ريال سعر الذهب عيار 10 قيراط 65.86 ريال سعر الجنية الذهب 1,108 ريال سعر الأونصة 4,922 ريال سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يناير 2019 في المملكة العربية السعودية بالمصنعية

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