الان تتابع مصرع طفل سقط في خزان مياه بالعويقيلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات باشر مدني العويقيلة سقوط طفل 9 سنوات في خزان مياه تحت الإنشاء. وأعلن الدفاع المدني أنه تم إخراج الطفل وتوفي لاحقاً في المستشفى .

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