الان تتابع بالصور .. الكشف عن هوية حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة .. وإعلان موعد التشغيل الفعلي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات قامت هيئة تطوير منطقة مكة بالكشف عن هوية حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة

وشرعت الهيئة في المراحل الاخيرة على مرحلة تصنيعها على ان يتم التشغيل الفعلي بداية عام 2020.

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