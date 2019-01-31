الان تتابع قرقاش: التحالف قصف 10 مواقع تدريب للحوثيين وجاهز لاستخدام قوة أكثر دقة ليحترموا اتفاق السويد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إنه للحفاظ على وقف إطلاق النار وأي أمل في العملية السياسية، يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات، وتسهيل قوافل المساعدات، والمضي قدما في الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة كما هو متفق عليه.

وأضاف قرقاش، في سلسلة تغريدات له عبر تويتر، أنه جرى في واشنطن والأمم المتحدة هذا الأسبوع العمل على الحفاظ على اتفاق ستوكهولم على الطريق الصحيح، من المهم أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات عاجلة للضغط على الحوثيين للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع أن 6 أسابيع منذ بدء وقف إطلاق النار في الحديدة، الآن وصلت الانتهاكات الحوثية إلى ما يقارب 1000 انتهاك، وقتل 71 من اليمنيين و 534 جريحاً، هجمات بقذائف الهاون ضد الإمدادات الغذائية والأسواق العامة خلال الأسبوع الماضي.

وأكد أنه لا يزال الحوثي في مدينة وموانئ الحديدة والميليشيا تمنع قوافل المساعدات من مغادرة الحديدة، ومنع السفن من دخول الموانئ عائق حقيقي أمام عملية السلام، مضيفا أن التحالف جاهز لاستخدام قوة أكثر دقة لدفع الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد.