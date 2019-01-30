السعودية اليوم / وزارة الخارجية تقيم حفلاً تكريمياً للدكتور نزار مدني



الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

برعاية معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أقامت وزارة الخارجية حفلاً تكريمياً لمعالي الدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقاً تقديراً لمسيرته العملية الطويلة التي قضاها في السلك الدبلوماسي.

وألقى معالي وزير الخارجية كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بما قدمه معالي الدكتور نزار مدني من مجهودات مخلصة لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه طوال مسيرته العملية.

كما قدم منسوبو الوزارة لوحة حملت مشاعر الشكر والامتنان لما قدمه معاليه من مجهودات مباركة.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي والسفراء وكبار مسؤولي وزارة الخارجية.

// انتهى //

23:14ت م

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الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسبرعاية معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أقامت وزارة الخارجية حفلاً تكريمياً لمعالي الدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقاً تقديراً لمسيرته العملية الطويلة التي قضاها في السلك الدبلوماسي.وألقى معالي وزير الخارجية كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بما قدمه معالي الدكتور نزار مدني من مجهودات مخلصة لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه طوال مسيرته العملية.كما قدم منسوبو الوزارة لوحة حملت مشاعر الشكر والامتنان لما قدمه معاليه من مجهودات مباركة.حضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي والسفراء وكبار مسؤولي وزارة الخارجية.// انتهى //23:14ت م0278

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