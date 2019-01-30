السعودية اليوم / الصقر مختار .. "صائد البطولات" من دبي إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور



ملهم 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

حقق الصقر "مختار" لمالكه حميد محمد المنصوري بطولة جديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، ليكون بذلك من أكثر الصقور المشاركة اصطيادًا للبطولات في مسابقات مختلفة من دبي مرورًا بالبحرين، ووصولًا إلى

وقال الصقار المنصوري : "استطاع الصقر مختار من الحصول على المركز الثاني في مسابقة "حر قرناس" في الشوط الثاني من مسابقة الملواح 400 متر، قاطعًا إياها خلال فترة 19 ثانية و400 جزء من الثانية، لافتًا النظر إلى أن هذا الفوز ليس الأول الذي يحققه الصقر مختار.

وأضاف المنصوري: "في دبي حصد المركز الأول، وكذلك في سباق أبو ظبي حقق المركز الأول، وهاهو اليوم يحصد المركز الثاني في سباق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور".

وعن طبيعة المنافسة في المهرجان، أشار المنصوري إلى أن هناك تنافسًا شديدًا

بين المشاركين لا يستهان به، حيث إن جميع المتسابقين من ذوي الخبرة ومن مختلف الدول ويملكون المعرفة والدراية الكافية في التعامل مع مثل هذه المسابقات.

وشكر الصقار المنصوري اللجنة المنظمة للمهرجان على ما قدمته للمتسابقين من دعم، بالإضافة لتنظيمها الرائع للفعالية.

وكان نادي الصقور السعودي قد أعلن عن تخصيص مبلغ 17,630,000 ريال جوائز نقدية لمسابقتي الملواح "الدعو" (400 متر) ومزاين الصقور، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، والتي تستمر حتى 3 فبراير 2019م، في ملهم شمال مدينة الرياض.

// انتهى //

22:37ت م

0273



ملهم 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسحقق الصقر "مختار" لمالكه حميد محمد المنصوري بطولة جديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، ليكون بذلك من أكثر الصقور المشاركة اصطيادًا للبطولات في مسابقات مختلفة من دبي مرورًا بالبحرين، ووصولًا إلى السعودية وقال الصقار المنصوري : "استطاع الصقر مختار من الحصول على المركز الثاني في مسابقة "حر قرناس" في الشوط الثاني من مسابقة الملواح 400 متر، قاطعًا إياها خلال فترة 19 ثانية و400 جزء من الثانية، لافتًا النظر إلى أن هذا الفوز ليس الأول الذي يحققه الصقر مختار.وأضاف المنصوري: "في دبي حصد المركز الأول، وكذلك في سباق أبو ظبي حقق المركز الأول، وهاهو اليوم يحصد المركز الثاني في سباق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور".وعن طبيعة المنافسة في المهرجان، أشار المنصوري إلى أن هناك تنافسًا شديدًابين المشاركين لا يستهان به، حيث إن جميع المتسابقين من ذوي الخبرة ومن مختلف الدول ويملكون المعرفة والدراية الكافية في التعامل مع مثل هذه المسابقات.وشكر الصقار المنصوري اللجنة المنظمة للمهرجان على ما قدمته للمتسابقين من دعم، بالإضافة لتنظيمها الرائع للفعالية.وكان نادي الصقور السعودي قد أعلن عن تخصيص مبلغ 17,630,000 ريال جوائز نقدية لمسابقتي الملواح "الدعو" (400 متر) ومزاين الصقور، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، والتي تستمر حتى 3 فبراير 2019م، في ملهم شمال مدينة الرياض.// انتهى //22:37ت م0273

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصقر مختار .. "صائد البطولات" من دبي إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.