شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار عملات مجلس التعاون الخليجي أمام الريال السعودي "SAR" في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

الخليج 365- اعلن البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة ويتوقع أن تتخذ البنوك المركزي نفس القرار خلال ساعات، مما يدعم استقرار أسعار العملات الخليجية بالصرافة والبنوك السعودية، وكان أخر تحديث لأسعار عملات مجلس التعاون الخليجي أمام الريال السعودي كما يلي: سعر الريال السعودي أمام العملات الخليجية: درهم اماراتي 1.0209 دينار بحريني 9.9469 دينار كويتي 12.3660 ريال عماني 9.7402 ريال قطري 1.0299

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