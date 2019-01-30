شكرا لقرائتكم خبر عن دارة الملك عبدالعزيز تمدد التسجيل بأولمبياد التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن تمديد فترة التسجيل في الأولمبياد الوطني للتاريخ حتى الساعة الـ 12 والنصف من ظهر يوم الاثنين 29 جمادى الأولى، وذلك حرصًا من الدارة ووزارة التعليم على تلبية رغبات الطلاب والطالبات، ووصولًا لأكبر عدد من المتنافسين بين مدارس التعليم العام "المرحلة الثانوية".

وكانت إدارة التعليم بمحافظة الطائف قد حافظت على صدارتها في التسجيل بالأولمبياد خلال المنصة الإلكترونية على الرابط www.historyolympiad.sa ، بعد تسجيل 4390 طالبًا وطالبة، تلتها في الترتيب بالمراكز العشرة الأولى إدارة التعليم بمحافظة جدة بـ 3070 طالبًا وطالبة، ثم إدارة تعليم منطقة تبوك بـ 2615 طالبًا وطالبة، ثم إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية بـ 2614 طالبًا وطالبة، ثم القنفذة بـ 2563 طالبًا وطالبة، فيما جاءت منطقة الرياض ب 2459 طالبًا وطالبة، تم تسجيلهم في الأولمبياد، فمنطقة جازان ب 2152 طالبًا وطالبة، وتعليم منطقة عسير بـ 1538 طالبًا وطالبة، وتعليم منطقة مكة المكرمة بـ 1371 طالبًا وطالبة، فيما جاء في المركز العاشر في التسجيل من نصيب محافظة الأحساء في نطاق تعليم المنطقة الشرقية.