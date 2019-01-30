شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء» تعلن عن ليلة الإسناد الزمني لتعداد 2020 والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل تدشين هوية تعداد 2020، الذي أقامته اليوم الهيئة العامة للإحصاء بالرياض.
ووجَّه خالص الشكر والامتنانِ إلى خادم الحــرمين الشريفين الملك سلمانَ بن عبد العزيز آل سعود وسموِّ ولي عهده الأمين صاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على رعايتهم ودعمهم لقطاع الإحصاء في المملكة.
وفي إطار استعداداتها للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 نظمت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، فعالية تحت عنوان "ملتقى التعداد" للتعريف بالتعداد وأهدافه وتدشين هويته؛ وذلك لرفع الوعي المجتمعي بأهميته وما سيترتب عليه من نتائج.
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