شكرا لقرائتكم وفاة طفل سقط في خزان مياه تحت الإنشاء بالعويقيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - باشر مدني العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية، مساء اليوم الأربعاء، سقوط طفل 9 سنوات في خزان مياه تحت الإنشاء.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أنه تم إخراجه، وتوفي لاحقًا في المستشفى، نسأل الله أن يجعله شفيعًا لوالديه.



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