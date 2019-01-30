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شكرا لقرائتكم تعليم الرياض تعلق على فيديو سائق حافلة الباب مفتوح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - علقت إدارة تعليم الرياض، على مقطع فيديو سائق حافلة طالبات يسير بسرعة وبابها مفتوح، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات القانونية تجاه السائق، وقد تم إبعاده.
وقالت: إنه تم التعامل مباشرة مع الحادثة ومخاطبة الشركة المشغلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للأمن والسلامة وإبعاد السائق في اليوم التالي.
وأضافت أنه تم الرد من قبل الشركة المشغلة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية حيال ذلك.
وكان مقطع فيديو متداول اليوم الأربعاء، أظهر حافلة نقل طالبات تسير بسرعة وبابها الجانبي مفتوح ويقف عليه بعض الطالبات الصغيرات في السن.
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