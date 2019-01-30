شكرا لقرائتكم قرقاش يفضح ميليشيا الحوثي أمام العالم: 1000 انتهاك في 6 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أنه للحفاظ على وقف إطلاق النار وأي أمل في العملية السياسية، يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات، وتسهيل قوافل المساعدات، والمضي قدمًا في الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة كما هو متفق عليه.

وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات له عبر تويتر: إنه جرى في واشنطن والأمم المتحدة هذا الأسبوع العمل على الحفاظ على اتفاق ستوكهولم على الطريق الصحيح، من المهم أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات عاجلة للضغط على الحوثيين للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن 6 أسابيع منذ بدء وقف إطلاق النار في الحديدة، الآن وصلت الانتهاكات الحوثية إلى ما يقارب 1000 انتهاك، وقتل 71 من اليمنيين و534 جريحًا، هجمات بقذائف الهاون ضد الإمدادات الغذائية والأسواق العامة خلال الأسبوع الماضي.

وتابع قرقاش أنه لا يزال الحوثي في مدينة وموانئ الحديدة والميليشيا تمنع قوافل المساعدات من مغادرة الحديدة، ومنع السفن من دخول الموانئ عائق حقيقي أمام عملية السلام.



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