الفيدرالي الأمريكي يبقي معدلات الفائدة دون تغيير

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جدة - خالد شويل - قرر البنك الفدرالي الأمريكي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في نطاق 2.25% إلى 2.5%. وأفاد البنك بأنه سيكون أكثر “صبرًا” في تقرير المسار المستقبلي لمعدل الفائدة وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو بوتيرة “متينة”. وأكد أن معدل الفائدة لا يزال الأداة الرئيسية للسياسة النقدية، فيما قام بحذف عبارة “التشديد التدريجي” من بيان اجتماع يناير. فيما أوضح الفدرالي أنه مستعد لتعديل “الميزانية” عند الضرورة.

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