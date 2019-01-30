استعلام عن نطاق المؤسسة برقم اقامة العامل عبر موقع وزارة العمل السعودية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية توفر خدمة استعلام عن نطاق المؤسسة الإلكترونية، حيث يمكن لصاحب العمل او المواطن المغترب الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الإقامة أو برقم الحدود أو برقم جواز السفر الخاصة بالموظف الوافد او المقيم، وذلك من اجل الاطلاع علي نطاق الشركة أو المنشأة لمعرفة حالتها إذا ما كانت احمر أو اخضر أو اصفر.

يمكن التعرف علي حالة المؤسسة بكل سهولة من رابط الخدمة الإلكترونية التي سوف نوفرها لحضراتكم بتلك التدوينة، حيث يمكن لصاحب الشركة البحث عن العامل الوافد عن طريق استخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة به بشكل إلكتروني أيضا حيث تعمل هذه الخدمة أمام الجميع للبحث عن المؤسسة مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة أم لا، وكذلك يمكن الاطلاع علي مخالفات المسجلة عليها، من اجل تسديد رسوم مكتب العمل السعودي.

استعلام عن نطاق المؤسسة برقم أقامة العامل

خدمة استعلام عن نطاق مؤسسة بمكتب العمل يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي عن طريق شبكة الأنترنت، حيث يمكن للمستعلم البحث عن نطاق المؤسسة الدخول علي رابط الخدمة من خلال الرابط الالكتروني التالي.

استعلام عن نطاق مؤسسة برقم الإقامة

أحضرنا لكم الرابط الالكتروني الخاص بالخدمة وذلك من اجل معرفة بيانات الكفيل عن طريق رقم الإقامة من اجل العثور علي البيانات الخاصة بالمؤسسات في المملكة العربية السعودية.