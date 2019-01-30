شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ النماص يدشن مركز المراقبة والتحكم في البلدية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

‏دشن محافظ النماص عبد الله العجيري، بحضور رئيس البلدية يحيى محمد آل خلوفة مركز المراقبة والتحكم الذي أطلقته بلدية المحافظة ويحتوي على أكثر من 50 كاميرا مراقبة، تم توزيعها في كافة أنحاء المحافظة والمتنزهات والشوارع الرئيسية، وترتبط بأكثر من 68 شاشة عرض في وحدة مركزية متكاملة وأكثر من 130 جهاز لنقل الصورة بجهاز تحكم مركزي.

وقال رئيس بلدية النماص بأن البلدية تهدف من هذا المركز النموذجي إلى المحافظة على الممتلكات العامة من العبث، إضافة لتعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية المقدرات العامة التي تخدم الجميع. مهيباً بضرورة تعاون المواطنين مع البلدية في الإبلاغ عن أي ملاحظات من شأنه الرقي بالخدمات البلدية.