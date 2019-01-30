مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يدشن نظام "أزهلها" ومبادرة "فرصة ثانية"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، دشن مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، اليوم نظام "أزهلها"، ومبادرة "فرصة ثانية"، وذلك بالمديرية العامة للسجون في الرياض.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للسجون اللواء محمد الأسمري، أن نظام "أزهلها"، ومبادرة "فرصة ثانية" يأتيان ضمن استراتيجية المديرية العامة للسجون في المجال التقني، والتي وجه سمو وزير الداخلية مطلع هذا العام باعتمادها.

وبين أن مبادرة "فرصة ثانية" تهدف لإكساب المتدرب "النزيل" المهارات اللازمة لتصميم وبناء وصيانة شبكات الحاسب، بما يساعد على رفع الآفاق المهنية للمتدربين، ونشر الوعي المعرفي لاستخدامات التقنية، إضافة إلى المساعدة على تأهيل المتدرب للحصول على شهادات معترف بها عالميا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، مفيدا أن المبادرة جاءت بالتعاون بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات في المديرية العامة للسجون وشركة سيسكو العالمية.

وأبان اللواء الأسمري بأن نظام إدارة الخدمات الالكترونية "أزهلها" يستهدف خدمة منسوبي السجون باختصار الكثير من الوقت والجهد عليهم من خلال إرسال وإتمام الطلبات بين الإدارات والجهات ذات العلاقة الكترونيا.

وشهد الحفل عددا من الفقرات بما في ذلك كلمة لمدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات، المكلف في المديرية العامة للسجون اللواء مهندس الدكتور يحيى الغامدي، شرح فيها خطة المديرية العامة للسجون نحو التحول الالكتروني.