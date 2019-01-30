السعودية | كيف تعاملت السلطات السعودية قانونيا مع متهمي الفساد؟

شكرا لقرائتكم كيف تعاملت السلطات السعودية قانونيا مع متهمي الفساد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استندت حملة محاربة الفساد في #السعودية إلى أمر ملكي بإنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد في الدولة برئاسة #ولي_العهد.

وأعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، بدء حملة التوقيفات مع الالتزام بعدم ذكر أي اسم مراعاة لحقوقهم الشخصية، حتى وإن تحدثت وسائل الإعلام وقتها عن اعتقال 11 أميراً و4 وزراء على رأس عملهم وعشرات الوزراء السابقين.

كما تمت الإجراءات القانونية أولا بالتحفظ على أموال الموقوفين ومنعهم من استخدام طائراتهم الخاصة، ثم جرى نقلهم إلى فندق #الريتز_كارلتون في الرياض.

ودامت عملية التحقيق في الريتز كارلتون شهرين، وأفضت إلى الإفراج عن عدد من الموقوفين بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل إلى تسوية مالية مع الحكومة.

وبنهاية شهر يناير 2018، أعلنت السلطات انتهاء مرحلة التفاوض والتسويات بعد استجواب 381 شخصاً لم يتبق منهم في حينها سوى 56 موقوفا لم يتوصلوا إلى تسويات، ما يعني إحالتهم إلى المحاكمة، وفق القانون.

وقد أعلنت النيابة السعودية بدء التحقيق والمرافعات في قضايا هؤلاء في أبريل 2018.

ومكنت حملة مكافحة الفساد خزينة الدولة من استرجاع أكثر من 400 مليار ريال سعودي، أي حوالي 100 مليار دولار، تمثلت في عدة أصول، عبارة عن عقارات وشركات وأوراق مالية وغير ذلك.

وأكد في أكتوبر الماضي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوكالة بلومبيرغ، أن مليارات دخلت خزينة الدولة نقدا من حملة مكافحة الفساد، والـ60% المتبقية هي أصول تخضع لوصاية وزارة المالية.

وكشف ولي العهد أيضا أن 8 أشخاص فقط يوجدون رهن الحجز ضمن حملة محاربة الفساد، والملف سيغلق بحلول العام 2020.