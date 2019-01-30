، "الغروي" يفتتح العمل بوحدة مراقبة السموم بـ"صحة القنفذة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقدم خدماتها من خلال فحص المخدرات للمتقدمين

افتتح صباح اليوم مدير الشؤون الصحية بالقنفذة الدكتور عبدالله الغروي، وحدة مراقبة السموم والكيمياء والطب الشرعي بمبنى الشؤون الصحية بالقنفذة.

وتعتبر وحدة متخصصة تقدم خدماتها من خلال فحص المخدرات للمتقدمين على الوظائف الحكومية والخاصة، وفحص المخدرات للمقبلين على الزواج من طرف سعودي لغير سعودية، وأيضاً استقبال العينات من وزارة الداخلية، وعينات المرضى وإرسالها لمركز السموم بمكة.

وجُهّزت الوحدة بالأجهزة اللازمة والكادر الطبي والفني لعمل هذه الوحدة ونتطلع بالمرحلة القادمة لإضافة بعض الخدمات للتوسع في عمل الوحدة.

وقال مدير الشؤون الصحية الدكتور عبدالله الغروي لـ"الخليج 365" على لسان المتحدث الرسمي إبراهيم المتحمي، إنه بفضل الله تم اليوم افتتاح مختبر السموم بالقنفذة الذي سيساعد كثيراً في خدمة المواطنين والمقيمين.

وأضاف الغروي: "في السابق كانت ترسل العينات إلى مختبر مكة مما يستغرق أياماً وتصل إلى أسبوع للحصول على النتائج؛ وأما اليوم أصبح بإمكان المراجع الحصول على النتيجة خلال 72 دقيقة"، وقدم شكره لزملائه بإدارة المختبرات على جهودهم.