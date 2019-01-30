، تزامناً مع انتهاء التحقيق بقضايا الفساد.. مواطنون يسترجعون مقولة ولي العهد: لن ينجو أي فاسد ،

محمد بن مسعود - الدمام - إيماناً منهم بتحقيق ما وعد

استرجع مواطنون سعوديون اليوم (الأربعاء) على موقع "تويتر" مقطع فيديو لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في لقاء تليفزيوني، أكد خلاله أنه "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميراً أو وزيراً"، مشدداً على أنه "مَنْ تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسَب"، وذلك في أعقاب موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إنهاء اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصاً، بعد اطلاعه - حفظه الله- على تقريرها المقدم من ولي العهد.

وجاء استرجاع المواطنون لمقطع الفيديو، ضمن هاشتاج #انتهاء_التحقيق_في_قضايا_الفساد، الذي قفز إلى صدارة قائمة الهشتاجات الأكثر تداولاً اليوم على موقع "تويتر"، تزامناً مع إنهاء اللجنة لأعمالها، إيماناً من المواطنين بتحقق ما وعد به ولي العهد في اجتثاث الفساد، لا سيما وأن اللجنة العليا لقضايا الفساد كشفت في تقريرها عن "استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد".

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد قال في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي داوود الشريان على القناة السعودية، إنه‏ "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميراً أو وزيراً، مَنْ تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسَب"، وذلك في السادس من شعبان 1438ه، قبل أشهر من بدء اللجنة العليا لقضايا الفساد أعمالها عقب تشكيلها بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) بتاريخ 15 / 2 / 1439ه.