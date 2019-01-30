، الهلال يحقّق جائزة المسؤولية الاجتماعية لعام 2018.. و"ديجينيك" يشارك بالتدريبات ،

محمد بن مسعود - الدمام - نال نادي الهلال جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات في الدول العربية لعام 2018 م، التي تنظمها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية عضو برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي.

وذلك بحفل أقيم اليوم الأربعاء في فندق كراون بلازا في المنامة بمملكة البحرين؛ بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي في الدول العربية، وممثل سفارة المملكة العربية السعودية في مملكة البحرين الأستاذ "راجح بن سعد السبيعي"، حيث مثل النادي في الحفل مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بالنادي "سعود السبيعي".

من جانبه واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم تدريباته؛ تحضيراً لمواجهة الفتح مساء الاثنين ضمن الجولة 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ركز المدير الفني "جورجي جيسوس" فـي المران على الجوانب الفنية، تخلـل المـران تدريبات فنيـة ومنـاورة علـى ثلثي مساحة الملعب، شارك الثنائي "ميلوش ديجينك وبافيتيمبي غوميز" في التدريبات الجماعية فيما واصل الثنائي "سالم الدوسري وعمر عبدالرحمن" برنامجي العلاجية والتأهيلية.



أوضح الفحص الطبي تعرض "جوناثـان سوريانو" لتمزق بسيط في عضلة الساق سيخضع "سوريانو" على إثر إصابته لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وسيؤدي الفريق مساء يوم غد الخميس مرانـاً اعتيادياً؛ وذلك في مقر النادي.